Пентагон растянет расходы на помощь Украине до конца десятилетия

Reuters: Пентагон растянет отправку 400 млн долларов на помощь Украине до 2029 года

Пентагон растянет распределение 400 миллионов долларов военной помощи Украине до конца десятилетия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо оборонного ведомства, которое было направлено членам Конгресса США в мае 2026 финансового года.

«Администрация президента США Дональда Трампа сообщила членам Конгресса, что не завершит расходование выделенных Конгрессом 400 миллионов долларов на помощь Украине до 2029 финансового года, несмотря на критическую нехватку оружия, необходимого Киеву», — сказано в сообщении.

Как отмечает агентство, спустя два месяца после отправки письма средства все еще не были выделены и даже не оформлены в виде контрактов.

Согласно изложенному в письме плану, 200 миллионов долларов направят на закупку вооружений и боеприпасов, 99,9 миллиона — на различную технику и запчасти, еще 100 миллионов — на услуги по транспортировке оборонной продукции на Украину.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп снова оптимистически настроен по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По данным источников, эти изменения произошли после нескольких встреч на полях глобальных саммитов.