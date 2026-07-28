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12:01, 28 июля 2026 (обновлено: 12:10, 28 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали атаку беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Подмосковье

Журова об атаках ВСУ: Все, что касается мирных жителей, — попытка расколоть общество
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала атаку украинских беспилотников, в результате которой был поврежден многоэтажный дом в Чехове. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявила, что все атаки, которые касаются мирных жителей — это попытки расколоть российское общество.

«Гитлеровский режим, чтобы деморализовать людей, они издевались над мирными жителями. Мы понимаем, что это было сделано специально. Поэтому все, что касается мирных — это попытка взорвать общество изнутри», — отреагировала Журова.

Она рассказала, что депутаты Госдумы вчера, 27 июля, встречались с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент правильно сказал, что мы отступать не собираемся, будем защищать нашу страну. Нам необходимо стратегическое терпение. К сожалению, мы должны к этому относиться именно так. Но при этом он сказал, что надо продвигаться, чтоб была победа. Другого варианта не может быть. Если это будут мирные переговоры, то это тоже победа», — заключила парламентарий.

Ранее стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили многоэтажный дом в Чехове. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, десятки дронов в ночь на 28 июля сбили над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной. Известно, что в деревне Ваулово в Подмосковье загорелся частный дом, в момент происшествия людей в нем не было. Воробьев также сообщил, что в селе Дубна осколками повреждена дача. По предварительным данным, пострадавших нет.

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