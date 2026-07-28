В Кремле высказались об уничтожении угрозы со стороны Киева

Песков: Угроза со стороны киевского режима должна быть окончательно уничтожена

Угроза со стороны Киева должна быть полностью уничтожена. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«География террористической активности киевского режима расширяется... Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно», — отметил он.

В ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по регионам России. В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе. В приграничном Белгороде тревога длилась более часа. В России не раз указывали на террористические методы Киева.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условия и сроки окончания специальной военной операции (СВО). По его словам, СВО закончится через полтора-два месяца при условии, если у противника закончатся спонсорские деньги и патроны. Глава государства также подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.

