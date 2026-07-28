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Силовые структуры
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13:45, 28 июля 2026 (обновлено: 13:48, 28 июля 2026)Силовые структуры

Раскрыто еще одно решение для осужденного главного редактора российского телеканала

В Москве суд увеличил штраф до ₽300 тысяч получившему заочно 8 лет главреду «Дождя» Дзядко
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости

Московский городской суд увеличил штраф до 300 тысяч рублей заочно осужденному на 8 лет главному редактору телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России) Тихону Дзядко (признан иноагентом) за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России и неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение огласила судебная коллегия. Она усилила приговор журналиста в виде увеличения штрафа, в остальной части он остался без изменений.

В мае Головинский суд признал Дзядко виновным по статьям об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам политической ненависти. Дзядко будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По версии следствия, в 2022 году главред публиковал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских военных на Украине, а также не маркировал свои посты.

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