Раскрыто еще одно решение для осужденного главного редактора российского телеканала

В Москве суд увеличил штраф до ₽300 тысяч получившему заочно 8 лет главреду «Дождя» Дзядко

Московский городской суд увеличил штраф до 300 тысяч рублей заочно осужденному на 8 лет главному редактору телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России) Тихону Дзядко (признан иноагентом) за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России и неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение огласила судебная коллегия. Она усилила приговор журналиста в виде увеличения штрафа, в остальной части он остался без изменений.

В мае Головинский суд признал Дзядко виновным по статьям об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам политической ненависти. Дзядко будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По версии следствия, в 2022 году главред публиковал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских военных на Украине, а также не маркировал свои посты.