В России главный редактор телеканала получил срок

В Москве суд приговорил главреда «Дождя» Дзядко к 8 годам колонии

В Москве Головинский суд приговорил к восьми годам лишения свободы заочно главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России) Тихона Дзядко (признан иноагентом) за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России и неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти. Дзядко будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов сроком на четыре года. Срок исчисления наказания начинается с момента его экстрадиции в Россию или задержания его на территории другого государства.

По версии следствия, в 2022 году главред публиковал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских военных на Украине, а также не маркировал свои посты.

Ранее сообщалось, что прокурор запрашивал для Дзядко восемь лет колонии.