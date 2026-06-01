19:33, 1 июня 2026

Появились новые подробности о поиске Усольцевых

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Дополнительные поисковые мероприятия пропавшей семьи Усольцевых проведут в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

«В ближайшее время будут организованы дополнительные поисковые мероприятия», — пояснили в пресс-службе.

В СК также отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. За несколько месяцев поисков никаких следов семьи так и не обнаружили. Активные поиски семьи возобновили 23 мая 2026-го.

