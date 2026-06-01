Буданов: Российские ударные средства более опасны для Украины, чем «Орешник»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
БПЛА «Ланцет». Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

У России есть более опасное для Украины оружие, чем ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «РБК-Украина».

«У нас есть более насущная проблема — это обычные, как говорят, уже для нас "Искандеры", это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования, и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты», — назвал он.

24 мая российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

Ранее профессор международных отношений в Инсбрукском университете Герхард Манготт заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» — это одно из самых опасных вооружений во всем мире. Ракета развивает скорость более 12 тысяч километров в час и его практически невозможно перехватить системами противовоздушной обороны (ПВО).

