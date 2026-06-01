РИА Новости: Власти Киева навязали ВСУ онлайн-казино для пополнения «черной кассы»

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно продвигают участие в онлайн-казино. Утверждается, что полученные таким образом средства направляются в неофициальные финансовые фонды и используются для решения внутренних политических задач, а также реализации проектов за пределами страны, пишет РИА Новости.

«Полученные деньги Банковая тратит как на внутриполитические цели, так и для финансирования своих зарубежных кампаний», — говорится в сообщении.

Он назвал отсутствие борьбы с игроманией в украинской армии намеренным пополнением «черной кассы».

Ранее в Запорожской области осудили мужчину за финансирование ВСУ. Как установил суд, житель Энергодара в 2023 году принял российское гражданство, но при этом являлся противником проведения специальной военной операции (СВО) на территории области.