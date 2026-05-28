Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:28, 28 мая 2026Силовые структуры

Россиянин получил 14 лет колонии за перевод денег на Украину

В Запорожской области осудили мужчину за финансирование ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

В Запорожской области осудили мужчину за финансирование ВСУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Как установил суд, житель Энергодара в 2023 году принял российское гражданство, но при этом являлся противником проведения специальной военной операции (СВО) на территории области.

В ноябре 2024 года он через мобильное приложение украинского банка перевел в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) пять тысяч гривен, что в переводе на рубли составляет 12 тысяч 202 рубля. Таким образом, мужчина оказал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Он признан виновным по статье 275 УК РФ(«Государственная измена»). Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин попался у перепрятанного схрона с бомбами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков отреагировал на требования Каллас к России

    «АвтоВАЗ» раскрасит Lada Azimut в три новых цвета

    В МИД России отреагировали на размещение американских ракетных комплексов вблизи страны

    Россия рекордно нарастила поставки агропродукции в постсоветскую страну

    Толпа выпускников отметила последний звонок избиением мужчины в российском регионе

    Союзник США купил сотни тысяч баррелей российской нефти

    Россиянин выиграл в лотерею и описал победу фразой «взял первый попавшийся билет»

    Перенесшим инфаркт людям дали помогающие избежать повторного приступа советы

    Уехавший из России известный комик назвал самое тяжелое в эмиграции

    В мексиканский город пришла зима в конце мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok