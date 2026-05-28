Зеленский после срочного письма Трампу обратился к США словом «быстрее»

Зеленский настойчиво попросил США помочь Киеву с ракетами Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский настойчиво попросил США помочь Киеву с ракетами для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Его слова передает агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Америке нужно действовать быстрее. Мы настойчиво просим помочь нам с выделением большего количества ракет PAC-3 для Patriot», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что у Киева нет других способов перехвата баллистики. Кроме того, он выразил надежду на получение лицензии на производство ракет для Patriot.

Ранее Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу. В нем он пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны и попросил у главы Белого дома поставку ракет PAC-3 для систем Patriot.