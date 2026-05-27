Зеленский направил срочное письмо Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает The Kyiv Independent.
Украинский президент пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО). Он попросил у Трампа поставку ракет PAC-3 для систем Patriot.
«Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи», — говорится в письме Зеленского.
Ранее Зеленский выразил ожидания от поездки Трампа в Китай. По его словам, Киев надеется, что президент США обсудит прекращение военных действий на Украине.