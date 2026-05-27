17:20, 27 мая 2026

Турист описал нападение мигрантов у отеля в Европе словами «я думал, они меня убьют»

DM: Двое мигрантов из Алжира хотели украсть часы у туриста возле отеля в Лондоне
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Fractal Pictures / Shutterstock / Fotodom

Двое мигрантов из Алжира выследили состоятельного туриста у отеля в Европе, пытались украсть его часы, и угодили в тюрьму. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

По данным источника, нападение на путешественника из Кувейта Мушала Аленези произошло в октябре 2025 года, однако судебное решение по делу было принято недавно. 25-летняя Ания Бала, просрочившая визу Великобритании, и 23-летний Салах Мабрук, прибывший в страну на лодке, сговорились и подкараулили мужчину у отеля Lanesborough в Лондоне.

Злоумышленникам были нужны его часы Hublot стоимостью от 12 до 15 тысяч фунтов стерлингов (до 1,4 миллиона рублей). Однако Аленези понял мотивы преступников и спрятал ценную вещь в карман. «Один схватил меня за руку, другая попыталась залезть в карман. Я думал, они меня убьют. Мне было страшно», — описал произошедшее потерпевший.

Завершить ограбление алжирцам не позволили сотрудники полиции в штатском. Пара вызвала у офицеров подозрение во время патрулирования улиц, они проследили за ней, а после пресекли противоправные действия. Бала и Мабрук были признаны виновными в попытке ограбления, их приговорили к тюремному заключению.

Ранее россиянки поехали в Европу и описали первый день поездки фразой «нас обчистили два раза». Путешественницы объяснили, что воры проникли в их апартаменты.

