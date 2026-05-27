Комары выбрали любимую часть тела для атаки

Энтомолог Хряпин: Комары чаще всего нападают на голову

При выборе места для укуса на теле человека комары чаще всего отдают предпочтение голове. О приоритетах насекомых рассказал энтомолог Роман Хряпин в беседе с «Аргументами и фактами».

«Голова является более привлекательной целью просто потому, что мы выдыхаем углекислый газ из ротовых и носовых отверстий. Вокруг нашей головы создается некое облачко углекислого газа, которое привлекает комаров», — объяснил эксперт. Он добавил, что значение также имеет недоступность кожи, которая закрыта одеждой на большинстве остальных участков тела.

Ранее энтомолог Константин Китаев рассказал, когда в России спадет активность комаров. По его словам, количество насекомых уменьшится в июне, если временные водоемы, образовавшиеся после осадков, высохнут на фоне жары.