Названы сроки отступления комаров в России

Энтомолог Китаев: Количество комаров в России может уменьшиться к середине июня

Активность комаров начнет спадать в июне, если временные водоемы от жары станут пересыхать. Об этом 360.ru заявил энтомолог Константин Китаев.

По словам специалиста, если влажная погода и затяжные дожди с высокой температурой сохранятся в дальнейшем, то останутся и временные водоемы, в которых развиваются комары, и численность их может повыситься.

«Но, как правило, большинство временных водоемов в июне пересыхают, а при такой жаре это происходит еще быстрее — значит, численность комаров снизится», — пояснил Китаев.

Кроме того, отметил эксперт, природа сама займется контролем популяции назойливых насекомых: проснувшиеся лягушки и стрекозы начнут активно поглощать комаров.

В Подмосковье и ряде других российских регионов в конце мая зафиксировали аномальное нашествие комаров. Россиянам рассказали о защите от их укусов, которые могут оказаться очень опасными.