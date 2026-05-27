Песков сравнил с морковкой членство в Евросоюзе

Песков: Вступление в ЕС для многих стран является несбывшейся мечтой

Членство в Европейском союзе сравнимо с «висящей морковкой». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Членство в ЕС — это же такая вещь, с одной стороны всем государствам кажется, что это рядом. Но вот я по Турции очень хорошо знаю: уже много десятилетий вот эту морковку перед Турцией держат, и она никак не приближается», — рассказал Песков.

Так он прокомментировал намерение Армении вступить в организацию, отметив, что членство в ЕС для многих стран является несбывшейся мечтой.

Ранее Песков прокомментировал заявления армянского руководства о привлекательной льготной цене на российский газ. Он напомнил, что такой режим действует для партнеров по Евразийскому экономическому союзу.