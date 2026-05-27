Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:29, 27 мая 2026Бывший СССР

Песков сравнил с морковкой членство в Евросоюзе

Песков: Вступление в ЕС для многих стран является несбывшейся мечтой
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik/ Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Членство в Европейском союзе сравнимо с «висящей морковкой». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Членство в ЕС — это же такая вещь, с одной стороны всем государствам кажется, что это рядом. Но вот я по Турции очень хорошо знаю: уже много десятилетий вот эту морковку перед Турцией держат, и она никак не приближается», — рассказал Песков.

Так он прокомментировал намерение Армении вступить в организацию, отметив, что членство в ЕС для многих стран является несбывшейся мечтой.

Ранее Песков прокомментировал заявления армянского руководства о привлекательной льготной цене на российский газ. Он напомнил, что такой режим действует для партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель раскрыла срок завершения конфликта на Украине

    Российский подросток организовал передвижную нарколабораторию

    Директор Хлебниковой высказался о посещении артисткой тубдиспансера

    В Подмосковье вернулась зима

    Появились подробности о смерти российского школьника в день последнего звонка

    В России призвали к удару по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь

    В России оценили идею ограничить въезд в страну из-за вспышки Эболы

    Названы три разрушающие кишечник повседневные привычки

    Подросток пытался затащить акулу в лодку и стал ее жертвой

    В Кремле высказались по поводу возможности прекращения соглашений по газу с Арменией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok