В Нидерландах призвали поддерживать контакты с Россией

В парламенте Нидерландов призвали поддерживать контакты с Россией

Нидерланды должны сохранять политические контакты как с Москвой, так и с Киевом, заявил депутат парламента страны от правой партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген. Об этом пишет ТАСС.

Он призвал поддерживать диалог со всеми участниками международных процессов. «Мы говорим с Украиной, если есть возможность, с Россией, со всеми. И в этом нет ничего плохого», — подчеркнул он.

Как указал политик, он хотел бы видеть подобный подход и со стороны других фракций парламента.

Ранее сообщалось, что Нидерланды настаивают на использовании российских активов для Украины.