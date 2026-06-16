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23:47, 16 июня 2026Мир

В Нидерландах призвали поддерживать контакты с Россией

В парламенте Нидерландов призвали поддерживать контакты с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нидерланды должны сохранять политические контакты как с Москвой, так и с Киевом, заявил депутат парламента страны от правой партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген. Об этом пишет ТАСС.

Он призвал поддерживать диалог со всеми участниками международных процессов. «Мы говорим с Украиной, если есть возможность, с Россией, со всеми. И в этом нет ничего плохого», — подчеркнул он.

Как указал политик, он хотел бы видеть подобный подход и со стороны других фракций парламента.

Ранее сообщалось, что Нидерланды настаивают на использовании российских активов для Украины.

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