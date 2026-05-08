08:03, 8 мая 2026Мир

Страна ЕС возродила идею использования активов России для Украины

Politico: Нидерланды настаивают на использовании российских активов для Украины
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Нидерланды хотят возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов на сумму до 210 миллиардов евро для помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам источников, министр финансов страны Элко Хейнен заручился поддержкой коллег из стран Европейского союза (ЕС) во время закрытых переговоров в Брюсселе.

Издание отмечает, что возрождение дискуссий об использовании активов России может привести к возобновлению напряженных дебатов, которые в конце прошлого года разгорелись между премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером и Еврокомиссией.

Нидерландский министр финансов настаивает, кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, обеспеченный бюджетом ЕС, покроет лишь две трети прогнозируемого дефицита бюджета Украины до 2027 года.

Ранее ЕС допустил использование замороженных российских активов для погашения кредита Украине. В Брюсселе заявили, что активы Центрального банка России будут оставаться замороженными, и европейское объединение оставляет за собой право использовать их для погашения кредита.

