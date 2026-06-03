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18:28, 3 июня 2026Путешествия

26-летний пилот не выжил при столкновении самолета со столбом в Италии

Самолет врезался в столб в Италии и попал на видео
Елизавета Гринберг (редактор)

26-летний пилот не выжил при столкновении самолета со столбом в Италии, трагедия попала на видео. Кадры с места публикует газета The Sun.

Внезапно самолет стал терять высоту, пролетая над озером Бергамо 1 июня. Пилот пытался увести его подальше от жилых домов, но в итоге врезался в электрический столб. Уточняется, что самолетом управлял 26-летний Дэниел Тайно. С ним летел 19-летний пассажир. После столкновения последний громко кричал и звал на помощь под обломками. Его удалось спасти из-под завалов и отвезти в больницу. Позже выяснилось, что он сопровождал не выжившего Тайно для практики нескольких маневров.

На кадрах видно, как борт лежит на земле между цветными домами. Заметно, что его крыло и нос сильно деформировались в результате удара. Точная причина произошедшего еще неизвестна, было начато расследование. Одна из версий — выход из строя двигателя.

Ранее два человека не выжили при падении легкомоторного самолета на дом в США. На месте происшествия вспыхнул пожар.

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