26-летний пилот не выжил при столкновении самолета со столбом в Италии

Самолет врезался в столб в Италии и попал на видео

26-летний пилот не выжил при столкновении самолета со столбом в Италии, трагедия попала на видео. Кадры с места публикует газета The Sun.

Внезапно самолет стал терять высоту, пролетая над озером Бергамо 1 июня. Пилот пытался увести его подальше от жилых домов, но в итоге врезался в электрический столб. Уточняется, что самолетом управлял 26-летний Дэниел Тайно. С ним летел 19-летний пассажир. После столкновения последний громко кричал и звал на помощь под обломками. Его удалось спасти из-под завалов и отвезти в больницу. Позже выяснилось, что он сопровождал не выжившего Тайно для практики нескольких маневров.

На кадрах видно, как борт лежит на земле между цветными домами. Заметно, что его крыло и нос сильно деформировались в результате удара. Точная причина произошедшего еще неизвестна, было начато расследование. Одна из версий — выход из строя двигателя.

Ранее два человека не выжили при падении легкомоторного самолета на дом в США. На месте происшествия вспыхнул пожар.