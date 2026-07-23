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13:48, 23 июля 2026 (обновлено: 14:02, 23 июля 2026)Россия

Раскрыты последствия атаки ВСУ на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России

Генерал Соболев: Атакованный в июле Омский НПЗ работает в нормальном режиме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев раскрыл последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России — Омский НПЗ. В беседе с aif.ru он сообщил, что сейчас промышленное предприятие работает в нормальном режиме.

Соболев указал, что громкие заявления украинской стороны об ударах по российским объектам не имеют ничего общего с реальным положением дел.

«Вот показательный пример: распространяли слухи, что в Омске крупнейший НПЗ разбомбили. Я там был. Действительно, был нанесен мощный удар пятнадцатью беспилотными летательными аппаратами. Из них четырнадцать были уничтожены средствами ПВО, один попал в трубу. На устранение всех последствий потребовалось менее трех суток», — подчеркнул генерал-лейтенант.

6 июля ВСУ впервые нанесли удар по Омску, который расположен в 2500 километрах от границы. Под удар попал НПЗ. Военный эксперт Борис Джерелиевский предположил, что дроны могли быть запущены с территории Казахстана.

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