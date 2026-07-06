ВСУ впервые устроили налет на Омск — в 2500 километрах от украинской границы. Там находится один из крупнейших НПЗ России

Губернатор Хоценко заявил об ударе БПЛА по промышленному узлу Омска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по промышленной зоне в городе Омске, который расположен в 2500 километрах от границы. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска Виталий Хоценко губернатор Омской области

В Центральном и Октябрьском округах города сегодня включались сирены, а местные жители получали оповещения от МЧС, пишут местные паблики и СМИ.

Граждан глава региона попросил сохранять спокойствие и доверять лишь проверенной информации. Оперативные службы предпринимают все меры по ликвидации последствий, подчеркнул он.

Фото: Stringer / Reuters

Как написал канал «Говорит Росавиация» в «Максе», из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аэропорту Омска временно ограничили прием и выпуск самолетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении. Об их снятии пока не сообщалось.

Атака беспилотников ВСУ на Омск попала на видео

Очевидцы сняли кадры из впервые атакованного БПЛА Омска. Видео появилось в Telegram-канале «Осторожно, новости».

На кадрах видно, как дроны летят, предположительно, над городом. Также слышно характерный для подобных БПЛА звук.

Атака на Омск стала самой удаленной от границы с начала СВО

В северном промышленном узле, об атаке на который говорил губернатор региона, находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России — Омский НПЗ. Долетели ли аппараты до его территории, не сообщается.

Также рядом находятся завод смазочных материалов, химический завод, производство арматуры, нефтехранилища, ТЭЦ и другие производственные предприятия.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Предыдущая наиболее дальняя атака украинских беспилотников на Россию произошла в Тюмени — городе в 2000 километрах от границы с Украиной. Тогда над городом сбили три БПЛА. Их обезвредили на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Об атаке ВСУ, которая стала первой на Омскую область с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, стало известно в понедельник, 6 июля. До этого в городе фиксировались только оповещения о беспилотной опасности, например, 1 июля, когда Украина совершила масштабную атаку на российские регионы.

В ночь на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили более 500 украинских дронов над территориями России. По данным Минобороны, атаке подверглись 22 региона, включая Калужскую, Рязанскую, Ростовскую и Тульскую области, а также Московский регион.