Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по промышленной зоне в городе Омске, который расположен в 2500 километрах от границы. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска
В Центральном и Октябрьском округах города сегодня включались сирены, а местные жители получали оповещения от МЧС, пишут местные паблики и СМИ.
Граждан глава региона попросил сохранять спокойствие и доверять лишь проверенной информации. Оперативные службы предпринимают все меры по ликвидации последствий, подчеркнул он.
Как написал канал «Говорит Росавиация» в «Максе», из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аэропорту Омска временно ограничили прием и выпуск самолетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении. Об их снятии пока не сообщалось.
Атака беспилотников ВСУ на Омск попала на видео
Очевидцы сняли кадры из впервые атакованного БПЛА Омска. Видео появилось в Telegram-канале «Осторожно, новости».
На кадрах видно, как дроны летят, предположительно, над городом. Также слышно характерный для подобных БПЛА звук.
Атака на Омск стала самой удаленной от границы с начала СВО
В северном промышленном узле, об атаке на который говорил губернатор региона, находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России — Омский НПЗ. Долетели ли аппараты до его территории, не сообщается.
Также рядом находятся завод смазочных материалов, химический завод, производство арматуры, нефтехранилища, ТЭЦ и другие производственные предприятия.
Предыдущая наиболее дальняя атака украинских беспилотников на Россию произошла в Тюмени — городе в 2000 километрах от границы с Украиной. Тогда над городом сбили три БПЛА. Их обезвредили на территории нефтеперерабатывающего предприятия.
Об атаке ВСУ, которая стала первой на Омскую область с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, стало известно в понедельник, 6 июля. До этого в городе фиксировались только оповещения о беспилотной опасности, например, 1 июля, когда Украина совершила масштабную атаку на российские регионы.
В ночь на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили более 500 украинских дронов над территориями России. По данным Минобороны, атаке подверглись 22 региона, включая Калужскую, Рязанскую, Ростовскую и Тульскую области, а также Московский регион.