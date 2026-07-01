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14:38, 1 июля 2026Россия

Режим беспилотной опасности ввели в российском регионе в 2500 километрах от границы

Губернатор Хоценко сообщил о введении режима беспилотной опасности в Омской области
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Омской области, отдаленной от границы с Украиной на 2500 километров, введен режим беспилотной опасности. Об этом со ссылкой на данные Министерства обороны России сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в Telegram-канале.

«Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал Хоценко.

Это уже второй случай объявления беспилотной опасности в регионе за лето. Впервые с начала спецоперации в Омской области ввели такой режим 10 июня.

В ночь с 30 июня на 1 июля Украина совершила масштабную атаку на российские регионы. В Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили над территориями страны 179 дронов.

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