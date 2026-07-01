Минобороны выпустило заявление после масштабной атаки ВСУ на Россию

Российские средства ПВО сбили над регионами 179 украинских БПЛА

В ночь с 30 июня на 1 июля Киев выпустил по российским регионам 179 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении, которое после масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустило в «Максе» Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали семнадцать субъектов федерации, среди которых Калужская, Орловская и Астраханская области, а также Ставропольский край и Московский регион. Кроме того, БПЛА были уничтожены системой ПВО над акваториями Азовского и Черного морей.

Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Ранее стало известно, что украинские БПЛА атаковали Пензу и Пензенскую область.