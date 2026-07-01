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09:00, 1 июля 2026Россия

Украина ударила по российскому городу в сотнях километров от границы

Губернатор Мельниченко заявил, что ВСУ ударили по Пензе
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Пензе — городу на расстоянии в сотни километров от границы. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По словам чиновника, на месте падения обломков работают экстренные службы.

«Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — заявил Мельниченко. По его словам, никто из жителей региона не пострадал.

Ранее он же сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили летательный аппарат над Пензенской областью. Тогда обломки беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

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