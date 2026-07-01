Украина ударила по российскому городу в сотнях километров от границы

Губернатор Мельниченко заявил, что ВСУ ударили по Пензе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Пензе — городу на расстоянии в сотни километров от границы. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По словам чиновника, на месте падения обломков работают экстренные службы.

«Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — заявил Мельниченко. По его словам, никто из жителей региона не пострадал.

Ранее он же сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили летательный аппарат над Пензенской областью. Тогда обломки беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.