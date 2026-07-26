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22:24, 26 июля 2026 (обновлено: 22:33, 26 июля 2026)Россия

Медведев назвал Драпатого жирным куском говна

Медведев назвал Драпатого мразью после слов о россиянах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. Пост опубликован в его Telegram-канале.

По словам Медведева, отношение после такого высказывания может быть только одно.

«Эта кем-то ранее больно отдрапаченная мразь — просто жирный кусок говна, который пристал к бандеровскому сапогу в ходе "победного марша". В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», — написал он.

Ранее Драпатый сделал ряд резких заявлений о россиянах. В интервью, записанном в мае 2023 года и опубликованном в июле 2026-го, новый главком ВСУ назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование». Кроме того, он высказался о жителях Донбасса, назвав их «отрыжкой Советского Союза», а также «жаждущими халявы и не желающими работать».

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