«Отрыжка Советского Союза». Новый главком ВСУ заявил, что россияне не имеют права на существование, и оскорбил жителей Донбасса

Новый главком ВСУ Драпатый назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование»

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый сделал резкие заявления о россиянах. Он назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование».

Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении Михаил Драпатый главком ВСУ

Драпатый назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза»

В интервью, записанном в мае 2023 года и опубликованном в июле 2026-го, главком украинской армией назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза», а также «жаждущими халявы и не желающими работать».

В Донецке и Луганске, не скажу все, но подавляющая часть контингента — люди, которые не хотят работать, хотят халявы, жить на всем готовом. И им безразлично, в какой стране жить и как она будет называться Михаил Драпатый главком ВСУ

По его мнению, «чтобы такого не было, с людьми нужно работать в вопросах государственности и воспитания национальной идентичности — украинец».

В МИД прокомментировали заявление Драпатого

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на заявление нового главкома ВСУ о россиянах. Оно демонстрирует неонацизм Киева, отметила спикер ведомства.

Вот поэтому им одно название — неонацисты

Мария Захарова представитель МИД РФ

Парк «Зарядье» в Москве Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Совфеде Драпатого назвали кристаллизованным укронацистом

Как отметил член Совета Федерации Александр Волошин, новый главком ВСУ своими высказываниями о россиянах доказал, что является «кристаллизованным укронацистом».

После нескольких лет попыток представить Киев образцом европейских ценностей оказалось, что одним из главных лиц украинской армии становится кристаллизованный укронацист, публично делящий людей на правильных и неправильных Александр Волошин сенатор

«Более красноречиво об украинской современности и сказать невозможно», — добавил политик.

В Госдуме отреагировали на заявления Драпатого

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал высказывания нового главкома ВСУ ярким проявлением нацистского характера киевского режима.

Мы уже возбудили дело против него, понятно, что такие заявления все равно не останутся без внимания. Понятно, что за все такие вещи придется отвечать

Алексей Чепа депутат Госдумы

В России рассказали о преступлениях Драпатого

В правоохранительных органах напомнили, что в отношении нового главкома украинской армией возбуждено и расследуется ряд уголовных дел. Некоторые из них касаются статей о терроризме.

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В сентябре 2023 года Следственный комитет (СК) России сообщил, что генерал-лейтенанту Драпатому заочно предъявлено обвинение. По данным СК, в 2017 и 2019 годах он осуществлял общее командование операцией объединенных сил Украины. Под руководством военачальника военнослужащие ВСУ более 70 раз обстреляли населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР), в результате чего не выжили и были ранены 154 человека.

Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Драпатый замешан в кровавых преступлениях Киева в Донбассе в 2014 году и может внедрять те практики, которые наработал там.

Это как раз тот генерал, который прошел определенные горячие точки в Донбассе и, естественно, замешан в кровавых преступлениях, что свидетельствует о том, что точно так же наши жители будут подвергаться геноциду со стороны Украины. (...) Так что ничего хорошего от него ждать не стоит Андрей Марочко подполковник народной милиции ЛНР в отставке

22 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Драпатого на пост главкома ВСУ вместо Александра Сырского. Он заявил, что ждет от Драпатого предложений по кадровой перезагрузке в украинской армии. Также политик отметил, что «важно единство Министерства обороны и военного руководства» страны.