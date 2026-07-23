Марочко: Драпатый замешан в кровавых преступлениях в Донбассе в 2014 году

Новый главком Вооруженными силами Украины (ВС) Михаил Драпатый замешан в кровавых преступлениях Киева в Донбассе в 2014 году. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, Драпатый может внедрять те практики, которые он наработал там. «Это как раз тот генерал, который прошел определенные горячие точки в Донбассе и, естественно, замешан в кровавых преступлениях, что свидетельствует о том, что точно так же наши жители будут подвергаться геноциду со стороны Украины», — уверен специалист.

По его мнению, ничего хорошего от него ждать не стоит.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главкомом ВСУ станет Михаил Драпатый.