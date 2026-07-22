Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) станет Михаил Драпатый.
Политик добавил, что вместе с Драпатым, временно исполняющим обязанности министра обороны Украины Евгением Хмарой и заместителем главы офиса президента (ОП) Павлом Палисой была определена новая конфигурация Генерального штаба ВСУ.
Украинский лидер также сообщил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.
Сам Драпатый поблагодарил президента республики за доверие и обратился к бывшему главнокомандующему украинской армией.
Я благодарен главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому за его постоянную работу по укреплению украинской армии. Я вырос в ней
Кто такой Михаил Драпатый?
29 ноября 2024 года Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками Украины. Спустя год он занял должность командующего восточным фронтом вместо Андрея Гнатова. В июне прошлого года Драпатый заявил о подаче рапорта об отставке. Причиной стал удар по 239-му полигону ВСУ. Он взял на себя ответственность за неудачи украинских сил на фронте. Он добавил, что в армии каждый командир обязан нести личную ответственность за жизнь людей, и обратил внимание на круговую поруку и безнаказанность.
Однако позже Драпатый возглавил Группировку объединенных силу украинских войск, действующую в Харьковской области. Помимо фронта в Харьковской области, в зону ответственности группировки входили прилегающие к ней территории и подразделения, которые раньше относились к группировке войск «Север».
Также известно, что в 2014 году Драпатый стал одним из немногих украинских командиров, которым с трудом удалось сбежать из Изваринского котла в ЛНР. Также он подвергся критике за фото на коленях перед послом Великобритании Мелиндой Симмонс в 2021 году.
МВД России объявило его в розыск в 2023 году. По данным следствия, в 2017 и 2019 годах под его командованием ВСУ наносили удары по территории ЛНР и ДНР более 70 раз, из-за чего погибли и были ранены 154 человека. Вместе с ним заочно предъявлены обвинения Виктору Николюку.
Как отреагировали на увольнение Сырского на Украине?
Бывший советник экс-министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко сообщил об увольнении Сырского 21 июля. Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник считает, что бывшего главкома ВСУ после отставки могут отправить послом в небольшое и «незначительное» государство.
У его предшественника [экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия] Залужного были рейтинги, каких нет у Сырского, и его спасали англичане в надежде на будущие выборы. Сырский никак не вписывается в будущую политическую команду
Другой вариант — Совет безопасности. По его словам, на Украине Совбез называют «кадровой помойкой», где числятся люди, но ничего там не делают. Олейник исключил возможность уголовного преследования Сырского после его отставки.
Военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, в свою очередь, заявил, что Зеленский, назначая Федорова на должность, знал о его конфликте с Сырским.
Все знали, что будет конфликт, и без него невозможно
По его словам, расхождения между министром и главкомом связаны с невозможностью внедрять изменения в украинскую армию без поддержки Вооруженных сил.