Зеленский: Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) станет Михаил Драпатый.

Политик добавил, что вместе с Драпатым, временно исполняющим обязанности министра обороны Украины Евгением Хмарой и заместителем главы офиса президента (ОП) Павлом Палисой была определена новая конфигурация Генерального штаба ВСУ.

Украинский лидер также сообщил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

Сам Драпатый поблагодарил президента республики за доверие и обратился к бывшему главнокомандующему украинской армией.

Я благодарен главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому за его постоянную работу по укреплению украинской армии. Я вырос в ней Михаил Драпатый Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Кто такой Михаил Драпатый?

29 ноября 2024 года Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками Украины. Спустя год он занял должность командующего восточным фронтом вместо Андрея Гнатова. В июне прошлого года Драпатый заявил о подаче рапорта об отставке. Причиной стал удар по 239-му полигону ВСУ. Он взял на себя ответственность за неудачи украинских сил на фронте. Он добавил, что в армии каждый командир обязан нести личную ответственность за жизнь людей, и обратил внимание на круговую поруку и безнаказанность.

Однако позже Драпатый возглавил Группировку объединенных силу украинских войск, действующую в Харьковской области. Помимо фронта в Харьковской области, в зону ответственности группировки входили прилегающие к ней территории и подразделения, которые раньше относились к группировке войск «Север».

Также известно, что в 2014 году Драпатый стал одним из немногих украинских командиров, которым с трудом удалось сбежать из Изваринского котла в ЛНР. Также он подвергся критике за фото на коленях перед послом Великобритании Мелиндой Симмонс в 2021 году.

МВД России объявило его в розыск в 2023 году. По данным следствия, в 2017 и 2019 годах под его командованием ВСУ наносили удары по территории ЛНР и ДНР более 70 раз, из-за чего погибли и были ранены 154 человека. Вместе с ним заочно предъявлены обвинения Виктору Николюку.

Как отреагировали на увольнение Сырского на Украине?

Бывший советник экс-министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко сообщил об увольнении Сырского 21 июля. Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник считает, что бывшего главкома ВСУ после отставки могут отправить послом в небольшое и «незначительное» государство.

У его предшественника [экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия] Залужного были рейтинги, каких нет у Сырского, и его спасали англичане в надежде на будущие выборы. Сырский никак не вписывается в будущую политическую команду Владимир Олейник Бывший депутат Верховной Рады

Другой вариант — Совет безопасности. По его словам, на Украине Совбез называют «кадровой помойкой», где числятся люди, но ничего там не делают. Олейник исключил возможность уголовного преследования Сырского после его отставки.

Военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, в свою очередь, заявил, что Зеленский, назначая Федорова на должность, знал о его конфликте с Сырским.

Все знали, что будет конфликт, и без него невозможно Тарас Чмут Военный аналитик и волонтер

По его словам, расхождения между министром и главкомом связаны с невозможностью внедрять изменения в украинскую армию без поддержки Вооруженных сил.