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16:20, 1 июня 2025Бывший СССР

Главком Сухопутными войсками ВСУ подал в отставку из-за неудач на фронте

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: armyinform.com.ua / Wikipedia

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый подал в отставку и взял на себя ответственность за последние неудачи украинских сил на фронте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Причиной стал удар по 239-му полигону ВСУ.

«Это осознанный шаг, продиктованный моим личным ощущением ответственности», — заявил военный. Он добавил, что в армии каждый командир обязан нести личную ответственность за жизнь людей и обратил внимание на круговую поруку и безнаказанность.

Вооруженные силы России нанесли 1 июня ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений ВСУ. Удар ВС России был нанесен в зоне ответственности командования «Восток» ВСУ. В Сухопутных войсках украинской армии пообещали наказать ответственных лиц в случае выявления их халатности.

Российские войска нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины. Министр иностранных дел республики Андрей Сибига заявил об атаке баллистическими, крылатыми ракетами, а также сотнями беспилотников.

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