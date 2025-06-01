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12:45, 1 июня 2025Бывший СССР

ВСУ заявили об ударе ВС России по учебному подразделению

Сухопутные войска ВСУ заявили об ударе ВС России по учебному подразделению
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли 1 июня ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили Сухопутные войска ВСУ Telegram-канале.

«Отмечаем, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, в результате удара есть жертвы и пострадавшие, их точное число не сообщается. Исходя из сообщения, удар ВС России был нанесен в зоне ответственности командования «Восток» ВСУ. В Сухопутных войсках также пообещали наказать ответственных лиц в случае выявления их халатности.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал массированный удар ВС России в ночь на 1 июня. Дипломат призвал международное сообщество усилить давление на Москву.

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