Сухопутные войска ВСУ заявили об ударе ВС России по учебному подразделению

Вооруженные силы (ВС) России нанесли 1 июня ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили Сухопутные войска ВСУ Telegram-канале.

«Отмечаем, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, в результате удара есть жертвы и пострадавшие, их точное число не сообщается. Исходя из сообщения, удар ВС России был нанесен в зоне ответственности командования «Восток» ВСУ. В Сухопутных войсках также пообещали наказать ответственных лиц в случае выявления их халатности.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал массированный удар ВС России в ночь на 1 июня. Дипломат призвал международное сообщество усилить давление на Москву.