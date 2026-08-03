Зеленский нашел замену Умерову на посту главы СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Совета национальной безопасности Украины (СНБО) исполняющего обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко, соответствующий указ размещен на официальном сайте украинского лидера.
«Назначить Клименко Игоря Владимировича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сказано в указе №694/2026.
Следующим распоряжением Зеленского стало назначение бывшего главы СНБО Рустема Умерова на должность главы Службы внешней разведки Украины (СВР).
Информация о возможности нового назначения Умерова появилась в понедельник, 3 августа.