Зеленский решил назначить нового главу разведки

«УП»: Секретаря СНБО Умерова могут назначить главой СВР Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров может стать главой Службы внешней разведки (СВР) Украины. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП»).

«Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить секретаря СНБО Рустема Умерова главой Службы внешней разведки», — пишет издание.

Отмечается, что секретарем СНБО вместо Умерова может стать Игорь Клименко, исполняющий обязанности министра внутренних дел.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель описала его словами «главная проблема Украины». Она также назвала его «главным бенефициаром войны».