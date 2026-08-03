«РБК-Украина»: Зеленский подтвердил назначение Умерова новым главой СВР Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение главы украинской делегации на переговорах в Женеве, секретаря Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умерова на должность руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Уточняется, что он подтвердил это в ходе совещания с послами.

«По словам Зеленского, Рустем Умеров и в дальнейшем будет координировать ряд ключевых направлений, в частности, сотрудничество с США и другими партнерами, вопросы обороны, дипломатии, переговорный процесс по завершению войны, а также направление, связанное с беспилотными летательными аппаратами», — передает издание.

В конце июля стало известно, что Умеров является главным кандидатом на должность нового посла Украины в США. Сообщалось, что его прежняя деятельность соответствует обязанностям данного поста.