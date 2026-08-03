Ведущая новостей заснула посреди прямого эфира

Ведущая новостей на канале FOX 13 Memphis Доминик Диллон заснула посреди прямого эфира

Ведущая новостей на американском канале FOX 13 Memphis, вещающем в городе Мемфис, штат Теннесси, Доминик Диллон заснула посреди прямого эфира. Видео с инцидентом опубликовала зрительница программы в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике можно увидеть, что Диллон задремала во время трансляции репортажа. Когда репортер закончила освещать сюжет, зрителям показали студию — ведущая, опустив голову на руки, сидела с закрытыми глазами. После этого на экране показали кадры города.

«Камера поймала Доминик Диллон спящей. (...) Я умираю от смеха», — подписала видео зрительница.

Многие комментаторы заступились за ведущую, отметив, что она недавно родила второго ребенка. «Утренние смены — это очень тяжело. Давайте отнесемся к ней с пониманием и поддержим ее», «Она только родила! И Мемфис не против, если она закроет глаза! Все в порядке!», «Это выглядит как саботаж. Зачем продюсер показал ее в таком виде?» — высказались они.

Ранее сообщалось, что на репортера американского канала KTLA Рэйчел Менитофф забрался огромный таракан во время прямого эфира. Она смогла сохранить самообладание, чем восхитила коллег.