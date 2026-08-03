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15:34, 3 августа 2026Интернет и СМИ

Ведущая новостей заснула посреди прямого эфира

Ведущая новостей на канале FOX 13 Memphis Доминик Диллон заснула посреди прямого эфира
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Ведущая новостей на американском канале FOX 13 Memphis, вещающем в городе Мемфис, штат Теннесси, Доминик Диллон заснула посреди прямого эфира. Видео с инцидентом опубликовала зрительница программы в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике можно увидеть, что Диллон задремала во время трансляции репортажа. Когда репортер закончила освещать сюжет, зрителям показали студию — ведущая, опустив голову на руки, сидела с закрытыми глазами. После этого на экране показали кадры города.

«Камера поймала Доминик Диллон спящей. (...) Я умираю от смеха», — подписала видео зрительница.

Многие комментаторы заступились за ведущую, отметив, что она недавно родила второго ребенка. «Утренние смены — это очень тяжело. Давайте отнесемся к ней с пониманием и поддержим ее», «Она только родила! И Мемфис не против, если она закроет глаза! Все в порядке!», «Это выглядит как саботаж. Зачем продюсер показал ее в таком виде?» — высказались они.

Ранее сообщалось, что на репортера американского канала KTLA Рэйчел Менитофф забрался огромный таракан во время прямого эфира. Она смогла сохранить самообладание, чем восхитила коллег.

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