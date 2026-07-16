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16:20, 16 июля 2026Интернет и СМИ

На репортера забрался огромный таракан во время прямого эфира

На репортера канала KTLA Рэйчел Менитофф забрался таракан во время прямого эфира
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Репортер американского канала KTLA Рэйчел Менитофф во время съемок сюжета привлекла внимание огромного таракана. На курьезный эпизод, произошедший во время прямого эфира, обратило внимание издание People.

14 июля Менитофф вела репортаж о волне жары, с которой столкнулись жители Южной Калифорнии, когда таракан внезапно забрался на нее и начал ползать по ее шее и груди. В какой-то момент насекомое запрыгнуло на ее микрофон, после чего улетело.

Сама же репортер на протяжении всего времени, пока на ней был таракан, сохраняла самообладание и никак не пыталась его отогнать. Когда съемки завершились, она убрала микрофон от лица и встряхнула свою одежду, чтобы убедиться, что насекомого больше нет.

«Это наша Рэйчел Менитофф — она настолько профессиональна, что смогла сохранить спокойствие. Я бы ни за что не смогла так себя вести в подобной ситуации. Вероятно, она сама не понимала, что происходит, но чувствовала, что что-то не так», — прокомментировала инцидент ведущая KTLA. Ее коллега порадовался тому, что насекомое в итоге запрыгнуло на микрофон и улетело, потому что казалось, будто оно собиралось заползти репортеру под одежду.

Ранее сообщалось, что на репортера австралийского утреннего шоу «Сегодня» (Today) Тейлор Хейнс напал краб в прямом эфире. В результате журналистка попала в больницу.

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