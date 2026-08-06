В бургерах популярных российских сетей фастфуда нашли кишечную палочку

Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти популярных сетей фастфуда

По итогам проверки по 488 показателям бургеров производства 20 крупнейших сетей фастфуда Роскачество обнаружило в продукции пяти из них — B & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill — бактерии группы кишечных палочек. Об этом со ссылкой на пресс-релиз организации сообщает РИА Новости.

Прямые нарушения обязательных требований технических регламентов по микробиологии найдены в продукции семи марок (пять вышеупомянутых, «Бюро» и «Dostaевский»), в том числе — превышение вплоть до 15-кратного допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Как объяснила замглавы Роскачества Елена Саратцева, такое превышение свидетельствует о нарушении температурных режимов хранения сырья или готовой продукции, а также о проблемах с санитарной обработкой оборудования.

В отдельных случаях эксперты выявили расхождения с заявленным составом продукта. Так, у «Франклинс Бургер», «Frank by Баста», «Щепка», BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up найдены посторонние растительные компоненты. В десяти случаях в бургерах нашли ДНК курицы, хотя ее количество определяется как «следовое», то есть одно и то же оборудование использовали для изготовления широкого ассортимента мясной продукции.

Всем обязательным требованиям законодательства и опережающим стандартам Роскачества соответствовали только бургеры сетей «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy.

Информация о выявленных нарушениях передана в Роспотребнадзор для принятия мер административного воздействия. Некоторые сети, уточнили в Роскачестве, уже начали внутренние проверки.

Ранее сообщалось, что в 2025 году прибыль крупнейших фастфуд-сетей в России существенно снизилась из-за расходов на персонал, удорожания ингредиентов и проблем с логистикой.