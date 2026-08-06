РИА Новости: «Птиц Мадьяра» уничтожили в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взвод операторов беспилотников из «Птиц Мадьяра» главнокомандующего силами беспилотных систем (БС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди уничтожили ударом Вооруженных сил (ВС) России в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Северск.

«Оперативно-тактическая авиация ВС РФ с помощью авиабомб ФАБ-500 нанесла удар по подземному пункту временного размещения подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" и по складу с боеприпасами», — рассказал военнослужащий.

Ранее сообщалось о тренировках украинских беспилотных подразделений в Херсоне. Там же начали испытания новых беспилотных технологий.