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10:26, 6 августа 2026 (обновлено: 10:27, 6 августа 2026)Бывший СССР

«Птиц Мадьяра» уничтожили авиаударом

РИА Новости: «Птиц Мадьяра» уничтожили в подконтрольном ВСУ Херсоне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Взвод операторов беспилотников из «Птиц Мадьяра» главнокомандующего силами беспилотных систем (БС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди уничтожили ударом Вооруженных сил (ВС) России в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Северск.

«Оперативно-тактическая авиация ВС РФ с помощью авиабомб ФАБ-500 нанесла удар по подземному пункту временного размещения подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" и по складу с боеприпасами», — рассказал военнослужащий.

Ранее сообщалось о тренировках украинских беспилотных подразделений в Херсоне. Там же начали испытания новых беспилотных технологий.

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