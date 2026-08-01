ВСУ начали переброску в Херсон беспилотных войск

Боец с позывным Скиталец рассказал о переброске ВСУ беспилотных войск в Херсон

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перекидывают в Херсон беспилотные войска для тренировок. Об этом рассказал РИА Новости боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Скиталец.

По словам старшего оператора разведывательного БПЛА «Орлан-10», войска перебрасывают с разных направлений.

«Часто проходит информация, что [противник] постоянно перекидывает сюда [в Херсон] беспилотные подразделения с других направлений. Они несут большие потери, а людей надо тренировать», — пояснил он.

Как отметил Скиталец, Херсон уже стал полигоном для испытания новых беспилотных технологий и отработки навыков их применения.

Как заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, ВС России нанесли удар по центральному району подконтрольного Киеву Херсона. В ночь на 28 июля армия России атаковала в Херсоне критическую инфраструктуру. Однако какие именно объекты попали под удар, глава херсонской ОВА не уточнил.