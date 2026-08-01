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14:09, 1 августа 2026 (обновлено: 14:15, 1 августа 2026)Путешествия

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах России

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Starz12 / Shutterstock / Fotodom  

Стало известно о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова и Чебоксар. Об этом сообщила Росавиация.

На данный момент в некоторых городах уже сняли меры. В Сыктывкаре и Ухте днем объявили об ограничениях.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у авиакомпании «Ижавиа» — она прекратит полеты с 1 августа.

Также в феврале Ространснадзор начал проверять крупнейшую чартерную авиакомпанию России Azur Air.

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