Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах России

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах РФ

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Стало известно о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова и Чебоксар. Об этом сообщила Росавиация.

На данный момент в некоторых городах уже сняли меры. В Сыктывкаре и Ухте днем объявили об ограничениях.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у авиакомпании «Ижавиа» — она прекратит полеты с 1 августа.

Также в феврале Ространснадзор начал проверять крупнейшую чартерную авиакомпанию России Azur Air.