Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 1 августа 2026 (обновлено: 14:56, 1 августа 2026)Россия

В Минобороны раскрыли значение освобождения села Любицкое

Минобороны: Освобождение Любицкого создаст условия для наступления в Запорожье
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Минобороны России раскрыли значение освобождения села Любицкое в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что освобождение села Любицкое позволило армии России расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. В свою очередь, это создает условия для продвижения в Запорожской области.

Ранее в Минобороны заявили, что Российская армия взяла под контроль село Любицкое в Запорожской области, а также установила контроль над поселком Ольговка в Харьковской области. «Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области», — отметили в сообщении.

1 августа в Минобороны России рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне специальной военной операции 743 беспилотника Вооруженных сил Украины. Также средства ПВО за сутки уничтожили 15 управляемых авиабомб противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Таких нельзя оставлять в живых». В Таиланде потребовали казнить убийц брата и сестры из России. Как отреагировало правительство?
    В России взлетел спрос на сапборды «для ленивых»
    Овечкин назвал любимого хоккеиста
    Большегруз разорвало после аварии в Пермском крае
    На Украине заявили об отчаянии бизнеса из-за проблем с логистикой
    В Минобороны раскрыли значение освобождения села Любицкое
    Адвокат оценил вероятность замены штрафа Лерчек на реальный срок
    Два трамвая столкнулись в центре российского города и попали на видео
    Раскрыто оснащение нового компактного кроссовера Tenet Plus для россиян
    Онколог предупредил о научно доказанной связи алкоголя и пяти видов рака
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok