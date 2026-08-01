В Минобороны раскрыли значение освобождения села Любицкое

Минобороны: Освобождение Любицкого создаст условия для наступления в Запорожье

В Минобороны России раскрыли значение освобождения села Любицкое в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что освобождение села Любицкое позволило армии России расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. В свою очередь, это создает условия для продвижения в Запорожской области.

Ранее в Минобороны заявили, что Российская армия взяла под контроль село Любицкое в Запорожской области, а также установила контроль над поселком Ольговка в Харьковской области. «Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области», — отметили в сообщении.

1 августа в Минобороны России рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне специальной военной операции 743 беспилотника Вооруженных сил Украины. Также средства ПВО за сутки уничтожили 15 управляемых авиабомб противника.