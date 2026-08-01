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15:56, 1 августа 2026 (обновлено: 16:03, 1 августа 2026)Россия

Европейская страна объяснила закрытие границы с Россией чумой

Yle: Финляндия закрыла охотничьи калитки на границе с РФ из-за африканской чумы свиней
Вячеслав Агапов

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Финляндия закрыла охотничьи калитки на границе с Россией из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом со ссылкой на погранслужбу республики сообщает телерадиоканал Yle.

В европейской стране объяснили решение закрыть границу вспышкой заболевания.

«Африканская чума свиней была обнаружена у поросят диких кабанов в Виролахти (провинция Кюменлааксо на юге страны). Есть подозрения, что чума свиней пришла в Финляндию из России, но в этом нет уверенности», — пояснили источники.

Охотничьи проходы закрыты до особого распоряжения, заявил представитель округа Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф.

Также ведомство запретило охоту, лесозаготовительные работы и свободный выгул собак в окрестностях очага заражения. Помимо этого, в трехкилометровой зоне вокруг места обнаружения тел животных, зараженных АЧС, запрещены сбор грибов и ягод.

Ранее стало известно, что Эстония планирует отправлять мясо дикого кабана на консервы для Украины. Как заявил министр регионального развития и сельского хозяйства прибалтийской республики Хендрик Террас, охота на диких кабанов проводится в Эстонии в рамках борьбы с распространением африканской чумы свиней. Однако охотники сталкиваются с проблемой избытка мяса.

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