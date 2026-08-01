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16:23, 1 августа 2026 (обновлено: 16:38, 1 августа 2026)Силовые структуры

Украину заподозрили в причастности к громкому преступлению

Компания «Овод» связала покушение на своего основателя Черезова с Украиной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Российский FPV-дрон «Овод»

Российский FPV-дрон «Овод». Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская компания «Овод» связала покушение на своего основателя Андрея Черезова с Украиной. О подозрениях разработчика FPV-дронов о причастности Киева к громкому преступлению сообщает РИА Новости.

«Связываем покушение на Андрея с его работой в зоне специальной военной операции. [Он] находился в (...) "шорт-листе" украинских террористов. Дроны "Овод" — одни из самых эффективных дронов на фронте с высоким коэффициентом пораженных целей. "Овод" — это снайперская винтовка среди дронов. Андрей — военный визионер с неуемной энергией», — констатировали в компании.

В Черезова стреляли 29 июля 2026 года в подъезде многоквартирного жилого дома в Туле. Нападавший открыл огонь, когда мужчина, вернувшись домой, открывал дверь в квартиру. Его супруга слышала три выстрела, но киллера не видела. Разработчика дронов госпитализировали, его состояние оценивалось как критическое.

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