Компания «Овод» связала покушение на своего основателя Черезова с Украиной

Российская компания «Овод» связала покушение на своего основателя Андрея Черезова с Украиной. О подозрениях разработчика FPV-дронов о причастности Киева к громкому преступлению сообщает РИА Новости.

«Связываем покушение на Андрея с его работой в зоне специальной военной операции. [Он] находился в (...) "шорт-листе" украинских террористов. Дроны "Овод" — одни из самых эффективных дронов на фронте с высоким коэффициентом пораженных целей. "Овод" — это снайперская винтовка среди дронов. Андрей — военный визионер с неуемной энергией», — констатировали в компании.

В Черезова стреляли 29 июля 2026 года в подъезде многоквартирного жилого дома в Туле. Нападавший открыл огонь, когда мужчина, вернувшись домой, открывал дверь в квартиру. Его супруга слышала три выстрела, но киллера не видела. Разработчика дронов госпитализировали, его состояние оценивалось как критическое.