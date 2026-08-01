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17:32, 1 августа 2026 (обновлено: 17:50, 1 августа 2026)Забота о себеЭксклюзив

Врач развеяла главный миф о лечении похмелья

Врач Бурнацкая: Не существует таблетки от похмелья, которая мгновенно снимет все симптомы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Garna Zarina / Shutterstock / Fotodom  

Таблетки, которая мгновенно снимет все симптомы похмелья, не существует, заявила терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая. Главный миф о лечении последствий невоздержанности в алкоголе она развеяла в разговоре с «Лентой.ру».

«Похмельный синдром — это комплексная реакция организма на алкоголь: интоксикация, нарушение водно-электролитного баланса, дефицит глюкозы, поражение нервной системы и печени. Ни один препарат не может за один прием полностью устранить все эти процессы одновременно», — предупредила Бурнацкая.

Врач подчеркнула: помочь при похмелье поможет не один препарат, а их сочетание. Она объяснила, что, например, сорбенты (активированный уголь, энтеросгель или полисорб) поглощают токсины в кишечнике и выводят их из организма. Пить их наутро после употребления алкоголя имеет смысл только в случае, если есть тошнота.

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По словам Бурнацкой, регидратанты и минеральная вода восстанавливают водно-электролитный баланс. Они помогают от обезвоживания, сухости, слабости и головной боли, которая часто связана с нарушением объема жидкости и электролитов. В свою очередь, витамины группы B и C помогают нейронам и печени, а янтарная кислота улучшает обмен веществ, ускоряет детоксикацию, снижает усталость и головную боль, добавила специалист.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал, что при употреблении алкоголя образуется токсичное вещество, которое может поражать печень. Кроме того, при регулярном употреблении спиртного в печени начинает накапливаться жир.

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