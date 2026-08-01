Глава аэрокосмической компании пополнил базу «Миротворца»

Гендиректор «ИКС Холдинга» Шелобков пополнил базу «Миротворца»

Гендиректор «ИКС Холдинга» и глава аэрокосмической компании «Бюро 1440» Алексей Шелобков пополнил базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Шелобков был внесен в списки в субботу, 1 августа. Поводом для этого стал мартовский вывод на орбиту спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», за который и отвечало «Бюро 1440». По мнению авторов базы, они уже используются Россией для обеспечения связи над территорией Украины.

6 июля в базе «Миротворца» оказался руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Политик обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. По информации, представленной на ресурсе, Богуцкий якобы участвовал в «актах гуманитарной агрессии против Украины».