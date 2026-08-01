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17:56, 1 августа 2026Интернет и СМИ

Глава аэрокосмической компании пополнил базу «Миротворца»

Гендиректор «ИКС Холдинга» Шелобков пополнил базу «Миротворца»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Гендиректор «ИКС Холдинга» и глава аэрокосмической компании «Бюро 1440» Алексей Шелобков пополнил базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Шелобков был внесен в списки в субботу, 1 августа. Поводом для этого стал мартовский вывод на орбиту спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», за который и отвечало «Бюро 1440». По мнению авторов базы, они уже используются Россией для обеспечения связи над территорией Украины.

6 июля в базе «Миротворца» оказался руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Политик обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. По информации, представленной на ресурсе, Богуцкий якобы участвовал в «актах гуманитарной агрессии против Украины».

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