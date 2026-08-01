В Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве

Минобороны: В результате ударов в Одессе были поражены резервуары для ВСУ

В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса — резервуары с горюче-смазочными материалами», — отмечается в заявлении.

Кроме того, уточняется, что были также нанесены удары в порту Николаева. Там был поражен морской буксир, который ВСУ переоборудовали для использования безэкипажных катеров.

Ранее депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил об отчаянии бизнеса на Украине из-за проблем с логистикой и складами. Он подчеркнул, что ежедневно проводит встречи с предпринимателями, замечая отчаяние, которого давно не было. В связи с этим в экономике наблюдаются значительные потери.