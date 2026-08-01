На Украине заявили об отчаянии бизнеса из-за проблем с логистикой

Депутат Верховной рады Гетманцев заявил об отчаянии бизнеса на Украине

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил об отчаянии бизнеса на Украине из-за проблем с логистикой и складами. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ежедневно проводит встречи с предпринимателями, замечая отчаяние, которого давно не было. В связи с этим в экономике наблюдаются значительные потери.

В ночь на 1 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

