ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву

Минобороны РФ: ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области

В ночь на 1 августа Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удар был нанесен по следующим целям: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев», сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1», промышленное предприятие «Киев-111», промышленное предприятие «Киев-25», место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов «Киев-21», логистический центр «Вишневое».

Ранее 1 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали автобус с 55 мирными жителями в Запорожской области — жертвой удара стал один человек и еще 12 пострадали.

