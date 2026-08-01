Стало известно о жертвах атаки БПЛА на Севастополь

Губернатор Развожаев: Один человек стал жертвой ударов БПЛА по Севастополю

Один человек стал жертвой ударов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Севастополю, еще два человека пострадали. Об этом написал губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. В результате атаки, по предварительным данным от Спасательной службы Севастополя, сгорело два частных дома и один автомобиль. 15 автомобилей и три частных дома получили повреждения», — написал глава региона.

Развожаев добавил, что жертвой удара стала 60-летняя женщина. Кроме того, в больницу был доставлен мужчина 79 лет. Еще одна женщина 55 лет получила ожоги, но отказалась от госпитализации.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали автобус с 55 мирными жителями в Запорожской области — жертвой удара стал один человек и еще 12 пострадали. Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, автобус вез работников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой в город.