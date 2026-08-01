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11:16, 1 августа 2026 (обновлено: 11:39, 1 августа 2026)Россия

Стало известно о жертвах атаки БПЛА на Севастополь

Губернатор Развожаев: Один человек стал жертвой ударов БПЛА по Севастополю
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Marienko / Reuters

Один человек стал жертвой ударов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Севастополю, еще два человека пострадали. Об этом написал губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. В результате атаки, по предварительным данным от Спасательной службы Севастополя, сгорело два частных дома и один автомобиль. 15 автомобилей и три частных дома получили повреждения», — написал глава региона.

Развожаев добавил, что жертвой удара стала 60-летняя женщина. Кроме того, в больницу был доставлен мужчина 79 лет. Еще одна женщина 55 лет получила ожоги, но отказалась от госпитализации.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали автобус с 55 мирными жителями в Запорожской области — жертвой удара стал один человек и еще 12 пострадали. Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, автобус вез работников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой в город.

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