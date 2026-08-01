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12:11, 1 августа 2026 (обновлено: 12:16, 1 августа 2026)Мир

Рубио высказался о новых переговорах России и Украины

Рубио: США хотят возобновить переговоры России и Украины в скором времени
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

США хотят в скором времени попробовать возобновить переговоры России и Украины об урегулировании конфликта. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает агентство Reuters.

«Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно чёткие "красные линии", и пока нам не удастся немного сблизить эти "красные линии", мы не достигнем желаемого результата. Но мы готовы к этому», — сказал политик.

24 июня президент России Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что это возможно на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей; на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже; и, самое главное, реалий на земле.

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