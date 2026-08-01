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12:55, 1 августа 2026 (обновлено: 12:58, 1 августа 2026)Из жизни

Россиянка столкнулась с неожиданным последствием долгого сидения на унитазе

У россиянки появился тромб в ноге из-за долгого сидения на унитазе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pair Srinrat / Shutterstock / Fotodom  

У россиянки появился тромб в ноге из-за долгого сидения на унитазе. На историю жительницы Стерлитамака, столкнувшейся с неожиданным последствием затянувшегося похода в туалет, обратил внимание Telegram-канал Mash.

По словам девушки, она заметила вздувшуюся вену на ноге после того, как посидела на унитазе со смартфоном. Встревоженная россиянка адресовала вопрос о том, насколько это опасно, в ChatGPT.

«[Бот] посоветовал мне незамедлительно обратиться в неотложку, потому что если это тромб, то ждать вообще нельзя. Самое странное, что за полчаса до этого я просто посидела на унитазе с телефоном. Долго», — призналась девушка.

Через два дня УЗИ подтвердило наличие тромба в подколенной вене. Пациентке рекомендовали обратиться к сосудистому хирургу для определения тактики лечения.

Ранее любителей долго сидеть в туалете предупредили о дефекационном обмороке. Он происходит из-за того, что интенсивные попытки тужиться снижают артериальное давление и раздражают блуждающий нерв.

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