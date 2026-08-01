Мошенники украли 30 миллионов рублей у супругов-пенсионеров из Москвы

Мошенники украли 30 миллионов рублей у супругов-пенсионеров из Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«78-летняя москвичка увидела в своем телефоне новый чат "поликлиника" и решила посмотреть его. При попытке входа ей на телефон пришел короткий код, который она ввела в приложении. Практически сразу она получила сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах" с номером телефона якобы для связи с компетентными органами», — рассказали в ведомстве.

Испуганная женщина немедленно перезвонила, фактически самостоятельно выйдя на связь с преступниками. Те, представляясь сотрудниками банков и силовых структур, убедились, что у пенсионерки есть крупные накопления. Они заверили жертву, что от ее имени оформлена доверенность на перевод денег за границу, а также пригрозили обысками и возбуждением уголовного дела. После этого пенсионерка и ее муж согласились «сотрудничать» и перевели деньги для «проверки».

Пожилой мужчина передал деньги курьерам мошенников, назвавшим кодовое слово. В обмен он получил документы о приемке и проверке купюр. Вскоре преступники доставили домой к своим жертвам коробку, в которой якобы находились уже проверенные банкноты, однако вскрывать ее пенсионерам запретили.

«Только после разговора с дочерью женщина поняла, что их обманули. Общий ущерб превышает 30 миллионов рублей», — заключили в прокуратуре Москвы.

Ранее россиянка убедила возлюбленного разгромить кувалдой сейф своих родителей. По предварительным данным, на преступление пара пошла под влиянием мошенников.